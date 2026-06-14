Ankara'daki Bilardo Dünya Kupası'nı Güney Koreli Cho kazandı

ANKARA, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde oynanan ve son ana kadar büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Bilardo severlerin yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşması, yüksek seviye oyun kalitesi ve sürekli değişen skor üstünlüğüyle turnuvanın en heyecan verici maçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf Myung Woo Cho olurken, Dick Jaspers turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bir hafta boyunca dünyanın en başarılı bilardo sporcularını ağırlayan Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi, nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaparken 2026 3 Bant Bilardo Dünya Kupasını görkemli bir finalle son buldu.

Turnuvada üçüncülüğü ise İtalyan sporcu Marco Zanetti ile Vietnamlı Bao ile paylaştı.

Kazanan sporculara ödüllerini UMB Başkanı Farouk Barkı, CEB Başkanı Dianne Wild, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Federasyon Başkanı Ersan Ercan takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı