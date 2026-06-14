Haberler

Ankara'daki Bilardo Dünya Kupası'nı Güney Koreli Cho kazandı

Ankara'daki Bilardo Dünya Kupası'nı Güney Koreli Cho kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Finalde Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı yenerek şampiyon oldu. Üçüncülüğü İtalyan Marco Zanetti ve Vietnamlı Bao paylaştı.

ANKARA, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi'nde oynanan ve son ana kadar büyük heyecana sahne olan final karşılaşmasında Güney Koreli Myung Woo Cho, Hollandalı Dick Jaspers'ı mağlup ederek Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaştı.

Bilardo severlerin yoğun ilgi gösterdiği final karşılaşması, yüksek seviye oyun kalitesi ve sürekli değişen skor üstünlüğüyle turnuvanın en heyecan verici maçlarından biri olarak hafızalara kazındı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede kazanan taraf Myung Woo Cho olurken, Dick Jaspers turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Bir hafta boyunca dünyanın en başarılı bilardo sporcularını ağırlayan Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisi, nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaparken 2026 3 Bant Bilardo Dünya Kupasını görkemli bir finalle son buldu.

Turnuvada üçüncülüğü ise İtalyan sporcu Marco Zanetti ile Vietnamlı Bao ile paylaştı.

Kazanan sporculara ödüllerini UMB Başkanı Farouk Barkı, CEB Başkanı Dianne Wild, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve Federasyon Başkanı Ersan Ercan takdim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Lübnan'a saldıran İsrail'e tepki

Trump'tan anlaşmayı bozmaya çalışan Netanyahu'ya sert tepki

Curaçao, Almanya karşısında mucize arıyor

Curaçao, Almanya karşısında mucize arıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Aziz Yıldırım'ın takımdan göndereceği isimler belli oldu

İşte takımdan göndereceği isimler! Hepsine ''Güle güle'' dedi
Rusya'dan dikkat çeken 'Kilit rol' açıklaması: Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler

Rusya'dan "Kilit rol" açıklaması! Erdoğan ve Putin'i işaret ettiler
Burası Ankara'nın göbeği! Büyük heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı

Büyük bir heyecanla milli maçı izlemeye gitti, hayatının şokunu yaşadı
Görevi başında şehit olan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan'ı son yolculuğuna babası uğurladı

Görevi başında can veren oğlunu o uğurladı
Dünyaca ünlü şarkıcı Perrie Edwards, Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi

Süper Lig devinin eski yıldızıyla evlendi, gelinliği göz kamaştırdı
Altında tarihi rekor beklentisi: JP Morgan hedefi açıkladı

Altında tarihi rekor beklentisi: Dev banka hedefi açıkladı