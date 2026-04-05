Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'nda yer alan yabancı katılımcılar, etkinliğe dahil olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey, Nuh'un Ankara Makarnası ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde Anadolu Ajansınca (AA) başkentte düzenlenen "1920 Koşusu"na katılan yabancı koşucular, AA muhabirine duygu ve düşüncelerini aktardı.

1920 Koşusu'nda erkeklerde ikinci olan Kenyalı Obadiah Kırlangat Rop, bu yarışa dahil olmasına imkan sağlayan Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Koşu parkurunu oldukça beğendiğini dile getiren Rop, "Hiç böyle bir parkurda koşmamıştım. Hava çok soğuk olmasına rağmen koşu sürem hiç de fena değil." dedi.

Rop, koşuya gelecekte tekrar katılmayı ümit ettiğini belirterek, koşudaki derecesinden memnun olduğunu söyledi.

Belaruslu Tatiana da üçüncü kez bir koşuya katıldığını ifade ederek, "Hiç durmadan koşmayı deniyorum ve sanırım başardım." diye konuştu.

Hızlı koşmaya çalıştığını ve yorulduğunu belirten Tatiana, parkuru tamamladığı için kendisiyle gurur duyduğunun altını çizdi.

Tatiana, Ankara Bilim Üniversitesinde öğrenci olduğunu ve parkurun okulunun çok yakınından geçtiğini kaydederek, "Yaklaşık 56 dakikada tamamladım. 1 saatten az sürede parkuru tamamlamak istedim ve başardım. Bunun için çok mutluyum." dedi.

"Katıldığım en büyük etkinliklerden biri"

Gambiyalı Abdolie York da ilk defa böyle bir koşuya katıldığını kaydederek, "Çok heyecanlı hissediyorum çünkü bu katıldığım en büyük etkinliklerden biri." ifadesini kullandı.

Koşu parkurunu yaklaşık 48 dakikada tamamladığını aktaran York, bir sonraki sefere 40 dakika civarında koşmayı hedeflediğini vurguladı.

York, gelecek 5 yılı Türkiye'de geçirmeyi planladığını dile getirerek, kendini geliştirerek tekrar koşuya katılacağını kaydetti.

Pakistanlı Abdul Rehman da koşuda epey yorulduğunu belirterek, hava koşullarının koşuya müsait, parkurun ise zorlayıcı olduğunu ifade etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde (ODTÜ) yüksek lisans eğitimi alan Rehman, yaklaşık 50 dakikada parkuru tamamladığını aktardı.