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Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünyespor'u 2-0 yendi

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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 2-0 yendi. Maçta konuk ekibin gollerini 36. dakikada Kaltrina Biqkaj ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo attı.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 2-0 yendi.

Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 36. dakikada Kaltrina Biqkaj ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo kaydetti.

Karşılaşma, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. ???

Kaynak: AA
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