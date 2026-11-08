Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünyespor'u 2-0 yendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Kadın Futbol Süper Ligi'nde Ünyespor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 2-0 yendi. Maçta konuk ekibin gollerini 36. dakikada Kaltrina Biqkaj ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo attı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, deplasmanda Safi MCL Bentonit Ünyespor'u 2-0 yendi.
Ünye Çınarsuyu Tesisleri Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 36. dakikada Kaltrina Biqkaj ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo kaydetti.
Karşılaşma, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. ???
Kaynak: AA