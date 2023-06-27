Andrea Pirlo, Sampdoria'nın yeni teknik direktörü oldu
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Sampdoria, 2023-24 sezonunda Serie B'de mücadele edecekleri için Andrea Pirlo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pirlo, önceki takımı Fatih Karagümrük'te 34 maça çıktı.
2023-24 sezonunda İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtlidi.FATİH KARAGÜMRÜK'TE 34 MAÇA ÇIKTIFatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkan İtalyan teknik adam, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor