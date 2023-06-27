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Andrea Pirlo, Sampdoria'nın yeni teknik direktörü oldu

Andrea Pirlo, Sampdoria'nın yeni teknik direktörü oldu

Spor Haberleri

Sampdoria, 2023-24 sezonunda Serie B'de mücadele edecekleri için Andrea Pirlo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Pirlo, önceki takımı Fatih Karagümrük'te 34 maça çıktı.

p>Son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun yeni takımı Sampdoria oldu.

2023-24 sezonunda İtalya Serie B'de mücadele edecek olan Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Yapılan açıklamada 44 yaşındaki teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtlidi.

FATİH KARAGÜMRÜK'TE 34 MAÇA ÇIKTI

Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkan İtalyan teknik adam, 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 mağlubiyetlik performans sergiledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Andrea Pirlo İtalya Spor Haberler

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