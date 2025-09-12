Andre Onana: Trabzonspor'da Olmaktan Çok Mutluyum

TRABZONSPOR'un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına verdiği ilk röportajında "Burada olmaktan çok mutluyum. Bunu mümkün kılan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Andre Onana, bordo-mavili kulübün YouTube kanalına ilk röportajını verdi. Kamerunlu kaleci, Trabzon'a gelişinde gördüğü coşkulu karşılama için teşekkür ederek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu mümkün kılan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni burada karşılama şekilleri harikaydı. Onlara gerçekten minnettarım ve aldığım karşılama çok sıcak oldu. Daha birkaç saat önce indiğim andan itibaren bunu hissettim. Burada olmaktan çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ'

Şehir hakkında ilk izlenimlerini de paylaşan Onana, Trabzonspor'da forma giymiş eski oyuncu Marc Bartra ile konuştuğunu belirterek, "Burada daha önce oynamış bir oyuncuyla konuştum, Marc Bartra. Şehir hakkında çok olumlu şeyler söyledi. Uçaktan şehre bakıyordum, her şey harika görünüyordu. Ama tabii ki henüz şehir hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olmayı dört gözle bekliyorum. Sanki dünyanın son maçı gibi oynamalısın, biz de öyle yapacağız. Böyle maçlara alışığız. Burada olmaktan mutluyum. Sahada her şeyimizi vereceğiz ve biliyorum taraftarlarımız bizi destekledikçe daha da güçlü olacağız" diye konuştu.