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Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın Malmö kampını ziyaret etti. Bu durum, Talisca'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

GALATASARAY KAMPINA GİTTİ

Talisca'nın ve aynı zamanda Gabriel Sara'nın menajerliğini yapan Carlos Leite'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö karşılaşacak olan Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.

Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti

YALANLAMA GELDİ

Talisca'nın Galatasaray'a önerildiği haberlerinin ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi merak uyandırırken sarı-kırmızılılarda yönetim, "Oyuncusunu görmeye geldi. Talisca ile ilgilenmiyoruz" diyerek haberleri yalanladı.

Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYunus Deliorman :

Acun sakın gider ayak kulübü borca sokmayın be adam beş para etmez piyasayı kızıştırmak için GESE gidiyor

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