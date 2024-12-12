Anderson Talisca'nın menajeri Galatasaray kampına gitti
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Galatasaray'ın Malmö kampını ziyaret etti. Bu durum, Talisca'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde spekülasyonlara yol açtı.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin aylardır transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Anderson Talisca hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
GALATASARAY KAMPINA GİTTİ
Talisca'nın ve aynı zamanda Gabriel Sara'nın menajerliğini yapan Carlos Leite'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Malmö karşılaşacak olan Galatasaray'ın kampını ziyaret etti.
YALANLAMA GELDİ
Talisca'nın Galatasaray'a önerildiği haberlerinin ardından bu ziyaretin gerçekleşmesi merak uyandırırken sarı-kırmızılılarda yönetim, "Oyuncusunu görmeye geldi. Talisca ile ilgilenmiyoruz" diyerek haberleri yalanladı.