Anderson Talisca mesajı verdi! Yaptığı açıklamaya yorum yağdı

Her transfer döneminde ismi Türk takımlarıyla anılan Talisca, bu sezon da birçok kez gündeme geldi. Transfer döneminin hızlı takımlarından biri olan Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürülen Talisca, Suudi Arabistan'da sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"DAHA BÜYÜK HEDEFLER İÇİN DİNLENME ZAMANI"

Brezilyalı yıldız oyuncu yaptığı paylaşımda gelecek sezon Suudi Arabistan'da devam edeceğini belirterek, "Bir sezon daha sona erdi. Bu sezon 32 maçta 22 gol 5 asistle oynadım. Bu sayılara ulaşmama yardımcı olan takım arkadaşlarıma, Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezon daha büyük hedefler için dinlenme zamanı. Haydi hep birlikte..." ifadelerini kullandı.