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Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Anderson Talisca'nın sözleşme detayları

Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Anderson Talisca'nın sözleşme detayları
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Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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