Fenerbahçe'ye imzayı attı: İşte Anderson Talisca'nın sözleşme detayları
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Fenerbahçe, anlaşma sağlayıp İstanbul'a getirdiği Brezilyalı yıldız Anderson Talisca ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yeni evine hoş geldin Talisca. Kulübümüz, yıldız futbolcu Anderson Talisca ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalamıştır. Talisca'ya yeni evine hoş geldin diyor; Sarı Lacivertli Çubuklu formamızla şampiyonluklarla taçlanan başarılı bir kariyer diliyoruz.
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