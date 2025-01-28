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Anderson Talisca: Fenerbahçe'de Olmak Büyük Bir Onur

Anderson Talisca: Fenerbahçe'de Olmak Büyük Bir Onur
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertli forma giyecek olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Taraftarların desteği için teşekkür eden Talisca, elinden gelenin en iyisini yapmak için motive olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, "Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim" dedi.

Fenerbahçe'nin 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Anderson Talisca, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayı giyecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Brezilyalı futbolcu, "Bence ilk kelime minnettarlık. Tüm bu görüşmeler sürecinde yaşananlar çok özeldi ki Fenerbahçe formasını giymemi sağladı. Benim için büyük bir onur. Çok mutluyum, elimden gelenin en iyisini yapmak için motiveyim. Taraftarlarımızın göstermiş olduğu sevgi için çok teşekkür ediyorum. Benim için inanılmazdı. Onlara şunu söyleyebilirim bu takımı desteklemeye devam edin. Bence çok iyi bir takımımız var ve bu kulüp için her zaman daha büyük bir şeyler başarabiliriz. Bence takım çok motive, her maçta elinden gelenin en iyisini yapıyor. Dün benim için yaptıkları karşılama çok özeldi, kalbimde ve hafızamda yer etti. Bu kulübü temsil etmek benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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