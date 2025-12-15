Anderson Talisca alev alev yanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

TALISCA YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Son dönemdeki yüksek formu ile dikkat çeken Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, biri penaltıdan olmak üzere Konyaspor ağlarına 2 gol attı.

SON İKİ MAÇTA 5 GOL

Brezilyalı yıldız, bu gollerle birlikte son iki maçta 5 kez ağları havalandırdı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann karşılaşmasında 3 gol atarak hat-trick yapan Talisca, ligdeki Konyaspor maçında ise 2 gol atarak taraftarlarını sevince boğdu.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan yıldız oyuncu, bu maçlarda toplamda 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.