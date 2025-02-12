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Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Anderlecht, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Anderlecht, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör David Hubert'in yönetimindeki çalışma, pas organizasyonu ve taktik çalışmaları ile sona erdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht, hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'ndaki antrenman teknik direktör David Hubert yönetiminde gerçekleştirildi.

İlk 15 dakikası basına açık yapılan çalışma, ısınma koşularıyla başladı.

Üç gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonunun ardından istasyon ve dripling idmanı yaptı.

Belçika ekibi, antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu.

Fenerbahçe-Anderlecht müsabakası yarın saat 20.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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