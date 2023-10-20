Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, milli futbolcu Arda Güler'in dönüş tarihini verdi. İtalyan hoca yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." dedi. Milli futbolcunun böylece Madrid'in 5 Kasım'da oynayacağı Rayo Vallecano maçında süre alması bekleniyor.

Arda Güler'in ne zaman döneceği belli oldu! Ancelotti bizzat tarih verdi

Arda Güler'in Real Madrid forması giymesine artık 2 haftadan az kaldı. Eflatun-beyazlıların hocası Carlo Ancelotti, milli futbolcunun 10 güne hazır olacağını belirtti.

"ARDA GÜLER'İN FORM DURUMU HARİKA"

Carlo Ancelotti, Arda Güler ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arda Güler çok iyi durumda. Form durumu harika ama biraz daha zamana ihtiyacı var. Belki 10 gün..." ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Geçtiğimiz günlerde gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Arda Güler, "Az önce Arda Güler'le konuştum. herkese çok selamı var. Ne zaman oynayacağını sordum, "Çok çalışıyorum, kondisyon kazanıp daha güçlü dönmek istiyorum. Kasım ayında gerçek performansımla sahada olacağım." ifadelerini kullandı.