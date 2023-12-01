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Anamur Kaymakamı Anamur Belediyespor ile Bir Araya Geldi

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Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Anamur Belediyespor futbolcuları ve yönetimiyle bir araya geldi. Bozdemir, takımın son durumu hakkında bilgi aldı ve futbolcularla sohbet etti.

Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta mücadele eden Anamur Belediyespor futbolcuları ve yönetimiyle bir araya geldi.

Bozdemir, bir kafede düzenlenen programda, Anamur Belediyespor Başkanı Adem Şen'den takımın son durumu hakkında bilgi aldı, futbolcularla sohbet etti.

Kaymakam Bozdemir, programda, takımın geçen sezon son maçta talihsiz bir şekilde TFF 3. Lig'in kapısından döndüğünü belirterek, Anamur Belediyespor'a sahip çıktıklarını dile getirdi.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da şu anda ligde lider olan takımlarının başarıya adım adım yürüdüğünü ifade etti.

Takım başkanı Şen, aile havası içerisinde çalışmaya devam ettiklerini ve takım olarak TFF 3. Lig'e odaklandıklarını vurguladı.

Teknik direktör Haydar Durusoy da birlik ve beraberlik içerisinde başarıya ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bilal Bozdemir Adem Şen Futbol Spor Haberler

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