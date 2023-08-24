ANALİG Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği Yozgat'ta Son Buldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Birinciliği müsabakaları Yozgat'ta sona erdi. 19 ilden 12 sıklette 414 sporcu mücadele etti ve dereceye giren sporcular ödüllerini Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve il protokolü tarafından takdim edildi. Vali Özkan, tüm sporculara başarılar diledi.