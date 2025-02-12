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Anagold 24 Erzincanspor, Altınordu'ya 3-0 Yenildi

Anagold 24 Erzincanspor, Altınordu'ya 3-0 Yenildi
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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor, 22. haftada Altınordu FK'ya 3-0 mağlup oldu. Altınordu'nun gollerini Sami Satılmış, Alper Tursun ve Uğur Çetinkaya kaydetti. Erzincanspor'da iki oyuncu kırmızı kart gördü.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor ligin 22. haftasında kendi sahasında karşılaştığı Altınordu FK'ya 3-0 mağlup oldu.

Altınordu FK gollerini 15. dakikada Sami Satılmış, 23. dakikada Alper Tursun ve 42. dakikada Uğur Çetinkaya ile kaydetti.

İkinci yarıda Erzincanspor'da Erol Akdağ 68. dakikada, Muhammet Özkal ise 81. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Anagold 24 Erzincanspor ligde 32 puanla 8. sırada yer alırken Altınordu FK 44 puanla 4. sıraya yükseldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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