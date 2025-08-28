Anadolu Yelken Ligi Yarışları Kırşehir'de Devam Ediyor

Anadolu Yelken Ligi Optimist Yarışları, Kırşehir Hirfanlı Baraj Gölü'nde 2 kategorideki yarışlarla devam etti.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) iş birliğinde Kırşehir Valiliği koordinesinde dün başlayan yarışlara, Savcılı plajında optimist genel ve optimist junior genel kategorileriyle devam edildi.

Yarışları değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, Hirfanlı'nın su, rüzgar, plaj alanlarıyla yelken sporları için ideal bir imkan sunduğunu söyledi.

Kırşehir'in yelken sporcularının uğrak noktası olmasını hedeflediklerini ifade eden Çakmakçı, yarın yapılacak final yarışları ve ödül törenine de sporseverleri beklediklerini dile getirdi.

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Kavak da Anadolu'nun bozkırında yelken sporunun yapılabildiğini göstermek amacıyla Kırşehir'de bulunduklarını belirterek, özellikle 7-14 yaş grubunun bu sporu yapmasını teşvik etmek için Hirfanlı'da olduklarını kaydetti.

Sporculardan Hazal Usta ise Anadolu Yelken Ligi için Hirfanlı'ya geldiklerini, yarışmada birincilik hedeflediğini belirtti.

Alara Genç de ilk 5'e girmeyi amaçladığını ve en iyisini yapmaya çalışacağını dile getirdi.