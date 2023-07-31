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Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Ligde kuvvet çalışmalarına devam ediyor

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2023-2024 sezonunda TFF 3. Ligde mücadele edecek Anadolu Üniversitesi, yeni sezon antrenmanlarını spor salonunda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip futbolcuları, antrenör Yunus Emre Yıldırım gözetiminde Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda yaklaşık bir saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Ligde mücadele edecek Anadolu Üniversitesi, yeni sezon antrenmanlarını spor salonunda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürdü.

TFF 3. Lig 2. Grup temsilcisi Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz hafta başladığı yeni sezon hazırlıklarını günde çift antrenmanla devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip futbolcuları, antrenör Yunus Emre Yıldırım gözetiminde Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda yaklaşık bir saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular, çeşitli spor aletleriyle kuvvet depoladı. Anadolu Üniversitesi, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Yıldırım Spor Spor Haberler

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