Anadolu Üniversitesi, TFF 3. Ligde kuvvet çalışmalarına devam ediyor

2023-2024 sezonunda TFF 3. Ligde mücadele edecek Anadolu Üniversitesi, yeni sezon antrenmanlarını spor salonunda yaptığı kuvvet çalışmasıyla sürdürdü. Mavi-beyazlı ekip futbolcuları, antrenör Yunus Emre Yıldırım gözetiminde Anadolu Üniversitesi Spor Salonu'nda yaklaşık bir saat kuvvet çalışması gerçekleştirdi.