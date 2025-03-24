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Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu

Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı Türkiye İkincisi Oldu
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Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Karate Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldu. Bireysel kategorilerde de önemli dereceler elde eden sporcular, üniversitelerini gururlandırdı.

Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun düzenlediği (TÜSF) şampiyonada Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Karate Türkiye Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi Kadın Karate Takımı büyük bir başarıya imza attı. 20-23 Mart tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen şampiyonada Anadolu Üniversitesi takımı Türkiye ikincisi oldu. Bireysel kategorilerde ise Birsu Gaye Özyazmacı 55 kilo ile Türkiye ikincisi olurken, Özge Arslantaş 61 kilo ve Simay Durmaz 50 kilo ile Türkiye üçüncüsü olarak kürsüde yer aldı. Sporcular, elde ettikleri başarılar ile Anadolu Üniversitesi'ni bir kez daha gururlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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