Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi 13. hafta maçında Olimpik Yetenekler Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Maç sonrası oyunculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ligde 19 puanlı iki ekibin müsabakası, Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sentetik sahada oynandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan ve Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz'in de izlediği maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Puanını 20'ye yükselten Kayseri ekibi, maç eksiğine rağmen ikili averaj farkıyla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Müsabaka sonrası Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nün teknik heyeti ve oyuncuları sevinç yaşadı. Sahada düzenlenen törende, oyunculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Mersin ekibine de üçüncülük kupası verildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
44 yaşına basan Kadir Doğulu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık

44 yaşına basan oyuncu: Savaşmayın sevişin, biz sevişmeye başladık
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı

Gözaltındaki eski vali ile ilgili yeni gelişme
Taciz anı kamerada! Kitabın üzerine gizlediği telefonla kayda aldı

İnfial yaratan olay kamerada
Gişelerdeki kazada hayatını kaybeden Beyza Nur doktormuş

Feci kazada hayatını kaybeden genç kadının kimliği belli oldu
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Kuzenini tabancayla vurup intihar etti

Kanlı gece! Kuzenini vurup intihar etti