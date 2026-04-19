Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Ampute Futbol 1. Ligi 13. hafta maçında deplasmanda Olimpik Yetenekler Spor Kulübü ile 1-1 berabere kalan Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Ligde 19 puanlı iki ekibin müsabakası, Mezitli Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki sentetik sahada oynandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Soydabircan ve Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz'in de izlediği maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Puanını 20'ye yükselten Kayseri ekibi, maç eksiğine rağmen ikili averaj farkıyla Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Müsabaka sonrası Anadolu Erciyes Engelliler Spor Kulübü'nün teknik heyeti ve oyuncuları sevinç yaşadı. Sahada düzenlenen törende, oyunculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Mersin ekibine de üçüncülük kupası verildi.