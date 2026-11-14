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Anadolu Efesli Bruno Fernando kalf sakatlığıyla 3-4 hafta oynayamayacak

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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile oynanan maçta kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlandığını açıkladı. Kulüp doktoru Uğur Diliçıkık, tetkikler doğrultusunda oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Avrupa Ligi'nde dün Virtus Bologna ile yaptığı maçta sakatlanan Bruno Fernando'nun yaklaşık bir ay parkelerden uzak kalacağı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Virtus Bologna maçında kalf sakatlığı yaşayan Bruno Fernando'nun tedavisine başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık ise yapılan tetkikler doğrultusunda oyuncumuzun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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