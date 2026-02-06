Haberler

Anadolu Efes-Zalgiris maçının ardından

EuroLeague'de Zalgiris karşısında 92-82 galip gelen Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, takım oyununun önemine vurgu yaptı. Oyuncularını tebrik eden Laso, sağlık sorunlarına rağmen mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 92-82 mağlup eden Anadolu Efes'in başantrenörü Pablo Laso, takım oyunu ortaya koyarak önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

İspanyol çalıştırıcı, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyet dolayısıyla oyuncularını tebrik eden Laso, "Çok mutluyum çünkü bunun gerçek anlamda takım galibiyeti olduğunu düşünüyorum. Sahaya sürdüğüm her oyuncu bu galibiyet için elinden geleni yaptı. Devre arasında Williams-Goss'u iyi savunmanın yollarını konuştuk ve bunu başardık. Francisco'yu da durdurmayı becerdik. Tubelis'i tutmakta biraz zorlandık. Çok iyi oynadı. Bu maçta büyük bir takıma karşı çok önemli bir galibiyet elde ettik." ifadelerini kullandı.

Pablo Laso, bir basın mensubunun Tarkan'ın "Ölürüm Sana" şarkısındaki "Nerelerdeydin?" sözüne atıfta bulunarak lacivert-beyazlı takım için yönelttiği soruyu şöyle yanıtladı:

"Bu zamana kadar oyuncuların bazıları kenardaydı. Bazı oyuncularımız hala kenarda. Bir takımı bütün olarak düşündüğümüzde herkesin sağlıklı olmasını isteriz. Ancak böyle bir sezonda eğer sağlık sorunları yaşıyorsanız bir şekilde takım olarak mücadele edip ayağa kalkmanız lazım. Bu kolay değil ama bahane de değil. Son 2 aydır çok ciddi sağlık sorunları yaşadık. Yarın itibarıyla bu şarkıyı ben de öğrenip söyleyeceğim."

"Sezon bitmiş gibi bir yaklaşımda bulunmak çok doğru ve adil olmaz"

İspanyol başantrenör, bu galibiyetin sezonun kalan kısmında öz güven anlamında etkisine ilişkin ise şu görüşleri paylaştı:

"Bir aydır Türkiye'deyim. Öz güven satan mağazsa varsa gidip o mağazadan öz güven alırım. 58 yaşındayım. Böyle bir mağaza İspanya'da yok. Eğer kazanmak bize öz güven kazandıracaksa bundan çok memnun olurum. Kazanmak kaybetmeye göre her zaman çok daha iyi bir sima ortaya koyar. Sezon bitmiş gibi bir yaklaşımda bulunmak çok da doğru ve adil olmaz. EuroLeague mücadelesi devam ediyor, Türkiye Kupası ve Basketbol Süper Ligi ise önümüzde. Düşündüğüm tek şey bir sonraki maç."

"Loyd, her zaman çok iyi bir skorer"

Karşılaşmada kaydettiği 19 sayıyla Anadolu Efes'in en skorer oyuncusu olan ve galibiyete önemli katkı sağlayan ABD asıllı Polonyalı oyuncu Jordan Loyd'un performansıyla ilgili de konuşan Laso, şunları kaydetti:

"Robert Lewandowski, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo gibi oyuncular her zaman gollerini atacaklardır. İyi ve kötü dönemleri olur ama gollerini atarlar. Loyd, her zaman çok iyi skorer bir oyuncu olmuştur. Bundan mutluyum. Hep skoru üstlenerek takıma katkı sağladığı düşünülür ama başka şeylerle de takıma katkı verir. Sadece mücadele etse çok mutlu hissetmez ama skorerliği de gelince eminim ki o da çok mutlu olur."

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
