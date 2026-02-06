Haberler

Basketbol Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 92-82 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Joseph Bissang (Fransa), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)

Anadolu Efes : Weiler-Babb 13, Loyd 19, Dozier 14, Ercan Osmani 12, Poirier 4, Beaubois, Lee 10, Swider 6, Jones 4, Erkan Yılmaz 3, Şehmus Hazer 7

Zalgiris: Francisco 9, Giedraitis 3, Ulanovas 2, Wright 11, Tubelis 22, Williams-Goss 19, Brazdeikis 2, Lo 10, Sleva, Birutis 2, Butkevicius 2

1. Periyot: 25-24

Devre: 47-45

3. Periyot: 65-67

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 27. haftasında Anadolu Efes, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 92-82 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, EuroLeague'de 8. galibiyetini aldı. Zalgiris ise 12. yenilgisini yaşadı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, Williams-Goss ile skor üreten Zalgiris karşısında dış atışlardan 7 isabet bulduğu ilk periyodu 25-24 önde tamamladı.

Başa baş geçen ve iki takımın da skor üretmekte zorlanmadığı ikinci çeyreğin son bölümünü daha iyi oynayan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 47-45 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 8-0'lık seriyle başlayan Anadolu Efes, 23. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 55-45. Wright ve Tubelis'in bulduğu basketlerle toparlanan Zalgiris, Lo'nun dış atıştan basket faul sonucu kazandırdığı sayılarla 26. dakikada skoru lehine çevirdi: 57-59. Kalan bölümde 3 sayı çizgisinin gerisinden kritik basketler kaydeden lacivert-beyazlılara pota altını etkili kullanarak yanıt veren Litvanya temsilcisi, son çeyreğe 67-65 önde girdi.

Dördüncü ve son periyotta büyük bir çekişme yaşandı. Zalgiris, 32. dakikada 6 sayılık (65-71) üstünlük yakalamasına rağmen oyundan kopmayan ve 11-0'lık seri elde eden Anadolu Efes, 34. dakikada skoru 76-71'e getirdi. Üç sayı çizgisinin gerisinden art arda basketler bulan Litvanya ekibi, 37. dakikada yeniden öne geçti: 79-82. Son 3 dakika 8 saniyede Zalgiris'e sayı şansı tanımayarak 13-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, karşılaşmayı 92-82 kazandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe

Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu

Ağır bombalarla vurdular! İsrail ordusu, binayı yerle bir etti
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu

Ünlü rapçi İslam'ı seçti, sıra isminde! Takipçileri o ismi önerdi
İBB kreşinde istismar iddiasında yeni görüntüler ortaya çıktı

İBB kreşinde istismar iddiasında utanç verici görüntüler ortaya çıktı
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Ünlülerin toplandığı mekana dev operasyon! Gizli ortağı o isim çıktı