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Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Mike James'i transfer etti

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Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Mike James ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 35 yaşındaki deneyimli basketbolcu, NBA ve Avrupa'da birçok takımda forma giydi, 2024'te EuroLeague MVP'si seçildi.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Mike James'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun başından bu yana Fransa temsilcisi Monaco'da forma giyen 35 yaşındaki oyun kurucu şutör ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Mike James, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, New Orleans Pelicans ve Brooklyn Nets, Avrupa'da ise Baskonia, Panathinaikos, EA7 Emporio Armani Milan, CSKA Moskova ve Monaco takımlarının formalarını giydi.

Kariyerinde ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluk yaşayan deneyimli basketbolcu, 2024'te Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) en değerli oyuncu ödülüne layık görülürken, 2025'te ise "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesinde yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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