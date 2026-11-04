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Anadolu Efes, yarın Paris Basketbol'u Avrupa kupalarındaki 923. maçında konuk edecek

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Anadolu Efes, EuroLeague'in onuncu haftasında yarın saat 20.15'te Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Paris Basketbol'u konuk edecek. Lacivert-beyazlılar bu maçla Avrupa kupalarındaki 923. karşılaşmasına çıkacak; Paris Basketbol ise EuroLeague'de bu sezon 3 galibiyet aldı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) onuncu haftasında yarın Fransa temsilcisi Paris Basketbol'u konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak maç, saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa erkek basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 9 maça çıkan lacivert-beyazlılar, 4 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı. Paris Basketbol ise 3 galibiyet alabildi.

Anadolu Efes'in Avrupa kupalarında 923. maçı

Anadolu Efes, Paris Basketbol maçıyla Avrupa'da 923. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 922 karşılaşmada 510 galibiyet, 412 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren yer aldığı Avrupa Ligi'nde ise 675. maçını yapacak. Ligdeki 674 müsabakanın 353'ünü kazanan lacivert-beyazlılar, 321'inde mağlup oldu.

İki takım Avrupa Ligi'nde 5. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlılar, tamamı son 2 yılda yapılan 4 mücadelenin 1'ini kazanabildi. Paris Basketbol ise rekabetteki 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA
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