Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak - Haberler

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Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Anadolu Efes, yarın Dörtlü Final için sahaya çıkacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında yarın İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Seride 2-1 önde olan lacivert-beyazlı ekip, rakibini mağlup ettiği takdirde Dörtlü Final'de mücadele etme hakkı elde edecek.

Serinin ilk maçında rakibini deplasmanda 64-48 yenen Anadolu Efes, 1-0 öne geçti. İtalya'daki ikinci karşılaşmayı AX Armani Exchange Milan 73-66 kazanarak durumu 1-1 eşitliğe getirirken; Anadolu Efes, İstanbul'da rakibine 77-65 üstünlük kurarak seride 2-1 öne geçti.

Anadolu Efes, yarınki karşılaşmayı da kazandığı takdirde seriyi 3-1'e taşıyacak ve adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Anadolu Efes, Play Off, İtalya, Milan, Spor, Haberler

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