Anadolu Efes, Virtus Bologna ile Mücadele Edecek

EUROLEAGUE'in 10'uncu haftasında Anadolu Efes, İtalya'nın Virtus Bologna takımına konuk olacak. Bu sezon Avrupa Ligi'nde 9 maçta 3 galibiyet alan Anadolu Efes, rakibi karşısında galip gelmeyi umuyor.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 müsabakada 3 galibiyet ve 6 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, İtalya ekibine karşı 10'uncu kez mücadele edecek. Organizasyonda iki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 9 karşılaşmanın 5'ini lacivert-beyazlı takım, 4'ünü ise İtalya temsilcisi kazandı.

Haftaya 16'ncı sırada giren temsilcimiz ligde 14'üncü sıradaki Virtus Bologna deplasmanından galibiyet ile dönmeyi hedefliyor.

