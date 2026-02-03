Haberler

Valencia Basket: 107-90

Güncelleme:
EuroLeague'in 26. haftasında Anadolu Efes, evinde İspanyol ekip Valencia Basket'i 107-90 yendi. İlk periyotları etkili bir savunma ve ofansif katkılarla tamamlayan Anadolu Efes, ligdeki 7. galibiyetini aldı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Tomislav Hordov, Marcin Kowalski, Thomas Bissuel

ANADOLU EFES: PJ Dozier 10, Loyd 19, Osmani 20, Poirier 5, Weiler-Babb 7, Lee 18, Jones 15, Şehmus Hazer 6, Smits 4, Sarper Mutaf 3, Erkan Yılmaz

VALENCIA BASKET: Taylor 7, Thompson 11, Badio 2, Sako 9, Pradilla 4, Key 10, Reuvers 30, Montero 5, Guaita 8, Moore 4, Asenjo

1'İNCİ PERİYOT: 33- 14

DEVRE: 57-46

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-64

EuroLeague'in 26'ncı haftasında Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia Basket'i konuk ettiği maçtan 107 –90 ayrıldı.

Maça iyi savunma yaparak ve kolay top kaybı yapmadan başlayan Anadolu Efes'te Saben Lee attığı 10 sayıyla ilk periyot sona ermeden hem kendi sayısını hem de farkı çift hanelere taşıdı. İlk çeyreğin bitimine 1.43 dakika kala farkı 25-14 farkı çift hanelere taşıyan lacivert beyazlı takım periyot sonunda farkı 1f9 sayıya çıkardı: 33-14.

İkinci periyotta kolay sayılar bulan konuk ekip farkı eritmeye başladı ve ilk yarının bitimine 1.30 dakika kala 52-43'lük skorla farkı tek hanelere indirdi. Anadolu Efes ilk periyottaki savunmasını 2'nci periyoda taşıyamasa da özellikle Jordan Loyd'un ofansif katkısıyla soyunma odasına 57-46 önde gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Anadolu Efes, Ercan Osmani'den gelen skor katkısıyla son periyoda 20 sayı önde girdi: 84-64.

Temsilcimiz rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyerek karşılaşmadan 107-90 galip ayrılarak 7'nci galibiyetine imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

