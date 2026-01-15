Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: 75-89
Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde İspanyol takımı Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e 89-75 mağlup oldu. Maçta Anadolu Efes'in Loyd ve Cordinier öne çıkarken, rakip takımda Forrest ve Kurucs önemli performans sergiledi.
SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
HAKEMLER: Sreten Radovic, Milivoje Jovcic, Sergio Silva
ANADOLU EFES: Loyd 12, Ercan Osmani 6, Weiler-Babb 4, Lee 2, Dessert 6, Jones 8, Cordinier 11, Smits 10, PJ Dozier 4, Beaubois 9, Swider, Şehmus Hazer 3
KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Forrest 17, Kurucs 18, Simmons 14, Radzevicius 3, Diop 6, Luwawu-Cabarrot 15, Omoruyi 4, Spagnolo 2, Diakite 3, Nowell 5, Frisch 2
1'İNCİ PERİYOT: 20-23
DEVRE: 42-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58
