Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz: 75-89

Euroleague'in 22. haftasında Anadolu Efes, evinde İspanyol takımı Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz'e 89-75 mağlup oldu. Maçta Anadolu Efes'in Loyd ve Cordinier öne çıkarken, rakip takımda Forrest ve Kurucs önemli performans sergiledi.

SALON: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Sreten Radovic, Milivoje Jovcic, Sergio Silva

ANADOLU EFES: Loyd 12, Ercan Osmani 6, Weiler-Babb 4, Lee 2, Dessert 6, Jones 8, Cordinier 11, Smits 10, PJ Dozier 4, Beaubois 9, Swider, Şehmus Hazer 3

KOSNER BASKONIA VITORIA-GASTEIZ: Forrest 17, Kurucs 18, Simmons 14, Radzevicius 3, Diop 6, Luwawu-Cabarrot 15, Omoruyi 4, Spagnolo 2, Diakite 3, Nowell 5, Frisch 2

1'İNCİ PERİYOT: 20-23

DEVRE: 42-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-58

Anadolu Efes, Euroleague'in 22'nci haftasında evinde konuk ettiği İspanya temsilcisi Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz takımına 89-75 mağlup olarak üst üste 6'ncı yenilgisini aldı.

