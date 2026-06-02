Anadolu Efes'te Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildi
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fenerbahçe Beko ile oynanan yarı final maçında sakatlanan Vincent Poirier'nin aşil tendonunda kopuk tespit edildiğini ve oyuncunun 8-9 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı finalinde dün oynanan Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından Fransız oyuncu Vincent Poirier'nin aşil tendonunda sakatlık tespit edildiğini duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dün oynadığımız Fenerbahçe Beko karşılaşmasında aşil tendonu bölgesinden sakatlanan Vincent Poirier'nin tedavisine ivedilikle başlanmıştır. Doktorumuz Uğur Diliçıkık, ameliyat olacak oyuncumuzun sahalardan 8-9 ay uzak kalmasının öngörüldüğünü belirtmiştir."