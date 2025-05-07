Anadolu Efes, son maçta istediğini alamadı! Fenerbahçe'nin rakibi Panathinaikos oldu

THY EuroLeague Play-Off serisi 5. maçında Panathinaikos AKTOR ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. OAKA Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Panathinaikos 75-67'lik skorla kazandı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ PANATHINAIKOS

Bu sonuçla birlikte Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, seriyi 3-2 ile noktaladı ve adını Final Four'a yazdırdı. Panathinaikos, 23-25 Mayıs tarihlerinde Abu Dhabi'de oynanacak Final Four'da temsilcimiz Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.

CEDİ OSMAN'DAN KARİYER MAÇI

Panathinaikos'ta Cedi Osman, 28 sayı, 8 ribaund, 32 verim puanı ile EuroLeague kariyer maçını oynadı ve beşinci maçın MVP'si oldu. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, son 6 sezonda 5. kez EuroLeague Final-Four'unda yer alma hakkı kazandı.