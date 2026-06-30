Haberler

Anadolu Efes, Shane Larkin ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile 8 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı. Larkin, 2 EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kupa kazandı.

Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018'de aramıza katıldığında bu yolculuğun bizi nereye götüreceğini bilmiyorduk. Ama daha ilk günden buraya sadece basketbol oynamaya gelmediğin, hayatlarımızda çok daha fazla yere sahip olacağın belliydi. Birlikte hayal kurduk ve sonra bu hayaller gerçeğe dönüştü. İki EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere sayısız kupa, zafer, tarihi performans ve tabii ki rekorlar... Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz. Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane."

Shane Larkin, uzun süre kaptanlık yaptığı Anadolu Efes'te forma giydiği 8 senede 2 Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi, 1 Türkiye Kupası ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti

Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırgan cezaevinde intihar etti
Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında

Sokaktaki tartışma kanlı bitti! Katil 13 maktul 16 yaşında
Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı

Devlet hastanesindeki skandal görüntüler sonrası düğmeye basıldı
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu

870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Mobilya mağazasında yangın! Dumanlar kentin birçok noktasından görülüyor

Mobilya mağazasında yangın! Alevler her yeri sardı
20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar! Son hali olay oldu

20 kilo veren Bergüzar Korel'den mayolu pozlar