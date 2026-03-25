Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid'e konuk olacak

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 22.45'te başlayacak ve iki takım arasındaki 48. randevu olacak.

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 34. haftasında yarın İspanyol temsilcisi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Movistar Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.

Organizasyonda oynadığı 33 maçta 10 galibiyet, 23 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, haftaya 18. sırada girdi.

İspanyol ekibi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 33 karşılaşmada 21 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşadı ve 3. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısındaki müsabakada Anadolu Efes, rakibine sahasında 81-75 mağlup oldu.

İki takım arasındaki 48. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 48. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 47 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlı takım, 30'unu ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 74-64 ve 79-73'lük skorlarla Anadolu Efes kazanmıştı.

Avrupa kupalarındaki 909. maç

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 909. kez sahne alacak.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 908 karşılaşmada 504 galibiyet, 404 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 661. maçını yapacak. Geride kalan 660 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 313'ünde ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
