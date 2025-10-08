Haberler

Anadolu Efes, Partizan ile Zorlu Maçta Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Sırbistan'ın Partizan ekibiyle karşı karşıya gelecek. İlk hafta galibiyetiyle başlayan Efes, ikinci maçında mağlup olmuştu. Partizan ise sezonun ilk maçında yenilgi, ikinci maçında ise galibiyet elde etti.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak.

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

Son 5 maçın 3'ünü Anadolu Efes kazandı

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici gözaltına alındı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Hadise ve İrem Derici de gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İrem Derici, bugün evlilik yolunda ilk adımı atacaktı

İrem Derici en mutlu gününü karakolda geçirecek
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada

16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.