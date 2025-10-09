Anadolu Efes, Partizan'a Deplasmanda Yenildi
Anadolu Efes, EuroLeague'in 3'üncü haftasında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda 93-87 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.
SALON: Belgrad Arena
HAKEMLER: Emilio Perez, Saulius Racys, Amit Balak
PARTİZAN: Carlik Jones 10, Brown 24, Ali Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Marinkovic, Osetkowski 10, Pokusevski, Milton 6, Duane 6.
ANADOLU EFES: Ercan Osmani 21, Larkin 16, Cordinier 24, Nicholas 9, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Dozier 4, Kai Jones, Swider 3, Şehmus Hazer
1'İNCİ PERİYOT: 31-24
DEVRE: 55-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-67
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor