Anadolu Efes, Partizan'a Deplasmanda Yenildi

Güncelleme:
Anadolu Efes, EuroLeague'in 3'üncü haftasında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda 93-87 yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı.

SALON: Belgrad Arena

HAKEMLER: Emilio Perez, Saulius Racys, Amit Balak

PARTİZAN: Carlik Jones 10, Brown 24, Ali Parker 3, Bonga 18, Tyrique Jones 16, Marinkovic, Osetkowski 10, Pokusevski, Milton 6, Duane 6.

ANADOLU EFES: Ercan Osmani 21, Larkin 16, Cordinier 24, Nicholas 9, Loyd 6, Papagiannis 2, Smits 2, Dozier 4, Kai Jones, Swider 3, Şehmus Hazer

1'İNCİ PERİYOT: 31-24

DEVRE: 55-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-67

Anadolu Efes, EuroLeague'in 3'üncü haftasında Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a deplasmanda 93-87 mağlup oldu. Anadolu Efes, bu skorla ikinci yenilgisini yaşarken Partizan ikinci galibiyetini aldı.

