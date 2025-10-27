Anadolu Efes, Paris Basketbol ile Karşılaşacak
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi 7. haftasında Paris Basketbol ile karşılaşacak. Maç yarın TSİ 22.45'te Adidas Arena'da oynanacak. Anadolu Efes, son iki maçında kaybetti ve lige 2 galibiyet, 4 yenilgiyle 18. sırada girdi. Paris Basketbol ise son maçında galibiyet elde etti ve 4 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransız ekibi Paris Basketbol'un konuğu olacak.
Adidas Arena'daki karşılaşma TSİ 22.45'te başlayacak.
Ligdeki son iki maçında Panathinaikos AKTOR ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, 2 galibiyet ve 4 yenilgiyle ligin 18. sırasında yer alıyor.
Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe Beko mağlubiyetiyle başlayan Paris Basketbol ise son maçında Partizan'ı 101-83 yendi. 4 galibiyet, 2 yenilgisi bulunan Fransız temsilcisi, puan cetvelinin 3. basamağında bulunuyor.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor