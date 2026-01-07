Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Paris Basketbol'a 84-79 yenilerek 14. mağlubiyetini aldı. İlk çeyreği önde tamamlayan Anadolu Efes, ikinci yarıda etkili olmasına rağmen, son dakikalarda rakibine üstünlük vermedi.

Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Arnau Padros (İspanya)

Anadolu Efes : Weiler-Babb 6, Lee 17, Cordinier, Ercan Osmani 15, Dessert 8, Loyd 12, Jones 2, Beaubois 2, Smits 8, Dozier 9, Swider

Paris Basketbol: Hifi 27, Morgan, Rhoden 15, M'Baye 10, Faye 2, Cavaliere 5, Herrera 10, Dokossi, Ouatarra 2, Robinson 11, Ayayi, Shahrvin 2

1. Periyot: 21-19

Devre: 39-40

3. Periyot: 64-65

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla Avrupa Ligi'ndeki 14. yenilgisini yaşadı.

Paris Basketbol ise organizasyondaki 7. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya etkili başlayan Anadolu Efes, özellikle Lee ile hücumda skor ürettiği ilk 5 dakikayı 11-7 üstün geçti. Fransız temsilcisi de dış atışlardan bulduğu basketlerle farkı eritmeye çalıştı. Son 1 dakikada Loyd ve Ercan Osmani ile sayılar bulan ev sahibi ekip, ilk periyodu 21-19 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayan Paris Basketbol, 11. dakikada M'Baye'nin pota altından bulduğu basketle durumu 21-21'e getirdi. Dış atışlardan isabet bulmaya devam eden Fransa temsilcisi, 16. dakikada Cavaliere'nin üç sayılık basketiyle karşılamada öne geçti: 32-35. Paris Basketbol, iyi geçirdiği ikinci çeyreği 40-39 üstün tamamladı.

İki takımın da temposunu artırdığı ikinci yarıda skor üstünlüğü sürekli el değiştirdi. Anadolu Efes, özellikle bu çeyrekte Weiler-Babb ve Dozier ile basketler buldu. Konuk ekipte ise bu periyotta Hifi, skor üretiminde öne çıktı. Fransa temsilcisi, son çeyreğe 65-64 önde girdi.

Dördüncü periyotta taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, 35. dakikada Ercan Osmani'nin üç sayılık basketiyle 7-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 77-72. Paris Basketbol da son 40 saniyede Hifi'nin dış atıştan bulduğu basketle 10-0'lık seriye ulaşarak rakibine cevap verdi: 82-77. Fransa ekibi, karşılaşmanın devamında farkın azalmasına izin vermeyerek sahadan 84-79'luk galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Messi emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı

Emekli olduktan sonra yapmak istediği işi ilk kez açıkladı
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı