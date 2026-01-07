Haberler

Anadolu Efes-Paris Basketbol maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Paris Basketbol'a 84-79 mağlup oldu. Başantrenör Pablo Laso, hayal kırıklığı yaşadıklarını ve savunma hatalarının maçı kaybettirdiğini belirtti.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 20. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a 84-79 yenilen Anadolu Efes'te başantrenör Pablo Laso, kaybettikleri için hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.

Pablo Laso, müsabakanın ardından Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Paris Basketbol'u tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Bizim için üzücü bir akşam oldu. Bu maçı kazanabilmek için iyi şeyler yaptık. Son dakikalarda öne geçtik. Yine de maçı kazanmayı beceremedik. Defansif hatalar yaptık. Saçma top kayıpları yaptık. Turnikeleri kaçırdık. Onların tekrar hayata dönmesine yol açtık. Bu da bize maçı kaybettirdi. Ciddi bir hayal kırıklığımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rakip takımın oyuncusu Nadir Hifi'nin yetenekli bir oyuncu olduğuna değinen İspanyol çalıştırıcı, "Kendisi bence çok skorer bir oyuncu. İyi bir performans ortaya koydu. Aslında maçtaki verimliliğini engelledik. 16 şut kullanmış. Çoğunu isabet ettirmedi. İsabet bulduğu şutlarda da biz iyi savunma yapamadık. Onun çok iyi bir oyuncu olduğu bir gerçek. Takımı da onu iyi gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

Paris Basketbol cephesi

Paris Basketbol Başantrenörü Francesco Tabellini ise çok büyük bir mücadeleyi geride bıraktıklarını aktararak, "İki takım için de çok önemli bir maçtı. Çok gururluyum. Geriden gelip maçı kazandık. Takımım iyi mücadele etti. Sahada birlikte savaştık. Hak ettiğimizi aldık. Oyuncularımı zihniyetlerinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Aralarında Ciciş kardeşlerin büyüğü de var! 19 kişi tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı

Bir devrin sonu mu geliyor? Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Gebze'de 5 katlı bina, girişinde oluşan çukur nedeniyle tahliye edildi

Herkes evinden fırladı! Yürekler ağza geldi
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
ABD'li senatörden açık mesaj: Venezuela'dan sonra sıra Küba ve Nikaragua'da

"Önümüzdeki yıl o ülkede yeni bir başkan olacak"
Mert Günok'tan duygusal veda

Mert Günok bu kez ağlattı