Anadolu Efes Panathinaikos'u Geçti: Seride Durum 1-1
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Maçın üçüncü karşılaşması 30 Nisan'da oynanacak.
Salon: OAKA
Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)
Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Hernangomez 4, Ömer Yurtseven 10, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Mitoglou 5, Gabriel
Anadolu Efes : Larkin 20, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Willis 2, Smits 3, Thompson 6, Erkan Yılmaz, Nwora
1. Periyot: 29-17
Devre: 42-36
3. Periyot: 60-50
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti.
Lacivert-beyazlı ekip bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirdi.
Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.