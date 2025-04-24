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Anadolu Efes Panathinaikos'u Geçti: Seride Durum 1-1

Anadolu Efes Panathinaikos'u Geçti: Seride Durum 1-1
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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup ederek seride durumu eşitledi. Maçın üçüncü karşılaşması 30 Nisan'da oynanacak.

Salon: OAKA

Hakemler: Carlos Peruga (İspanya), Damir Javor (Slovenya), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Panathinaikos AKTOR: Cedi Osman 16, Grant 11, Nunn 14, Hernangomez 4, Ömer Yurtseven 10, Kalaitzakis 2, Brown 5, Sloukas 9, Mitoglou 5, Gabriel

Anadolu Efes : Larkin 20, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 16, Ercan Osmani 2, Oturu 11, Willis 2, Smits 3, Thompson 6, Erkan Yılmaz, Nwora

1. Periyot: 29-17

Devre: 42-36

3. Periyot: 60-50

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 79-76 mağlup etti.

Lacivert-beyazlı ekip bu sonucun ardından seride durumu 1-1'e getirdi.

Play-off eşleşmesinin üçüncü karşılaşması 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te Anadolu Efes'in ev sahipliğinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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