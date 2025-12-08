Haberler

Anadolu Efes, Pablo Laso ile görüşmelere başladı

Anadolu Efes, Pablo Laso ile görüşmelere başladı
Güncelleme:
Igor Kokoskov ile yollarını ayıran Anadolu Efes, başantrenörlük görevi için 11 yıl Real Madrid'de görev yapan Pablo Laso ile ileri seviyede görüşmelere başladı.

  • Anadolu Efes, Igor Kokoskov'un görevine son verdi.
  • Anadolu Efes, Pablo Laso'yu başantrenör olarak getirmek için görüşmelere başladı.
  • Pablo Laso, Real Madrid ile 2015 ve 2018 yıllarında EuroLeague şampiyonluğu kazandı.

Igor Kokoskov'un görevine son veren Türkiye Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, başantrenör Pablo Laso için harekete geçti.

LASO İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

BasketNews'in haberine göre; Anadolu Efes, 11 yıl boyunca Real Madrid'de görev yapan Pablo Laso'yu takımın başına getirmek istiyor. Bu doğrultuda, deneyimli başantrenör ile görüşmelerin başladığı ve olumlu seyrettiği belirtildi.

İKİ KEZ EUROLEAGUE KAZANDI

İspanyol başantrenör, Real Madrid ile modern EuroLeague'de 2015 ve 2018 yılında şampiyonluklar yaşadı. 58 yaşındaki İspanyol koç, bu süreçte 6 İspanya Ligi şampiyonluğu ve 6 İspanya Kupası da kazandı.

EFES 14 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

EuroLeague'de şu ana dek 14 maça çıkan Anadolu Efes, 5 galibiyet aldı ve 14. sırada konumlandı. Türkiye Ligi'nde ise 10 maçta 6 kez kazanan İstanbul ekibi, dördüncü sırada yer alıyor.

