Anadolu Efes Pablo Laso'yu Başantrenör olarak Göreve Getirdi

Güncelleme:
Anadolu Efes, başantrenörlük görevine Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden Pablo Laso'yu getirdi. Laso ile 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.

ANADOLU Efes başantrenörlük görevine 2027 sezonu sonuna kadar, Avrupa basketbolunun önemli isimlerinden biri olan Pablo Laso'yu getirdiğini duyurdu.

Anadolu Efes sezona, Luca Banchi'nin yerine getirdiği, Igor Kokoskov ile başlamış ancak Süper Lig ve Avrupa kulvarında istediği sonuçları alamayınca yollar ayrılmıştı.

Pablo Laso transferiyle ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antrenörlük kariyeri boyunca iki EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026 - 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık"

