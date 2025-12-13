Haberler

Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı

Güncelleme:
Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladığını açıkladı. Laso, kariyerinde iki Avrupa Ligi şampiyonluğu ve birçok yerel kupa kazanmış bir antrenör.

Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Antrenörlük kariyeri boyunca iki Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra pek çok lig ve yerel kupa şampiyonluğu da yaşayan Pablo Laso ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladık." denildi.

Kariyeri başarılarla dolu 58 yaşındaki başantrenör, son olarak geçen sezon ülkesinin Baskonia takımında görev yaptı.

2023-2024 sezonunda Almanya ekibi Bayern Münih'i çalıştıran Laso, 2011-2022 yıllarında da Real Madrid'in başantrenörlüğünü üstlendi.

İspanya temsilcisi, Pablo Laso yönetiminde 2 Avrupa Ligi ve 6 lig şampiyonluğu yaşadı.




