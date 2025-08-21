Anadolu Efes, One Team Projesi ile Özel Sporcuların Yanında

Anadolu Efes Spor Kulübü, 2024-25 sezonu One Team sosyal sorumluluk projesini Antalya'da gerçekleştirdi. Özel sporculara yönelik eğitimlerle sosyal gelişimlerine katkıda bulunuldu.

Kulübün açıklamasına göre Corendon Turizm Grubu, Muratpaşa Belediyesi ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) iş birliğiyle hayata geçirilen projede, özel sporcuların basketbol aracılığıyla sosyal gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefleyen eğitimler verildi.

Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmanlara 12-25 yaş aralığındaki 15 özel sporcu katıldı.

Sekiz hafta süren programda iletişim, özgüven, takım çalışması ve sorumluluk gibi konular uygulamalı çalışmalarla ele alındı.

Anadolu Efes forması giyen Erkan Yılmaz, One Team elçisi olarak projeye katıldı. Antrenmanlarda sporcularla bir araya gelen Yılmaz, saha içi ve saha dışındaki deneyimlerini paylaşarak katılımcılara destek oldu.

Projenin son haftasında özel sporcular, kurabiye yapma atölyesiyle takım çalışması ve sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Program, Üç Kapılar'da çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

Turkish Airlines EuroLeague'in sosyal sorumluluk programı kapsamında yürütülen One Team projesi, katılımcıların sosyal ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Spor
