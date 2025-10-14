Anadolu Efes, Olympiakos'u Zor Bir Maç Sonrasında Yendi
EUROLEAGUE'in 4'üncü haftasında Anadolu Efes, Olympiakos'u 82-78'lik skorla geçerek ikinci galibiyetini elde etti. Zorlu mücadelede son periyotta geri düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.
Zaman zaman skor üstünlüğünün el değiştirdiği karşılaşmada, Efes özellikle son bölümdeki etkili oyunuyla maçı çevirmeyi başardı. Bu sonuçla Anadolu Efes ekibi ikinci galibiyetini elde ederken, ev sahibi Olympiakos sezonun ikinci yenilgisini aldı.
