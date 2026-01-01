Haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde yarın Kızılyıldız'ı ağırlayacak

Güncelleme:
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek. Müsabaka, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 19. haftasında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'ndeki 18 maçının 6'sını kazanan ve 12'sini kaybeden lacivert-beyazlı ekip, averajla 16. sırada bulunuyor.

Ligde 10 galibiyet ve 8 mağlubiyeti olan Sırp ekibi ise averajla 9. basamakta yer alıyor.

Avrupa kupalarında 894. randevu

Anadolu Efes, Kızılyıldız karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 894. kez parkeye çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 893 karşılaşmada 500 galibiyet, 393 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde ise 646. maçına çıkacak. Anadolu Efes, organizasyonda oynadığı 645 müsabakanın 343'ünü kazanırken 302'sinde sahadan yenik ayrıldı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
