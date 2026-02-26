Basketbol: Avrupa Ligi

Haberler

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine deplasmanda 91-81 mağlup oldu. Maçın başında önde başlayan Efes, son çeyrekte de geri düşerek 20. mağlubiyetini aldı.

Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine 91-81 yenildi.

Belgrade Arena'daki karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, ilk çeyreği 23-19 önde kapattı.

Maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü kaybeden Anadolu Efes, devre arasına 44-37, son perioda ise 65-62 geride gitti.

Son çeyrekte de iyi oyununu sürdüren Sırbistan temsilcisi, karşılaşmadan 91-81 galip ayrılan taraf oldu.

Anadolu Efes'te Pj Dozier 21 sayı kaydederken Isaia Cordinier ise 14 sayıyla maçı tamamladı

Kızılyıldız'da Jared Butler 21 sayı, Jordan Nwora 14, Chima Moneke ve CodiMiller-McIntyre 12'şer sayıyla oynadı.

Sezona beklediği gibi başlayamayan Anadolu Efes, 29. maçta 20. mağlubiyetini alırken Kızılyıldız, 17. galibiyetine ulaştı.

