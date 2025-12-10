Haberler

Anadolu Efes, İspanyol Başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı

Anadolu Efes, İspanyol Başantrenör Pablo Laso ile anlaşma sağladı
Anadolu Efes, 11 sezon boyunca Real Madrid'de görev almış İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı.

Igor Kokoskov ile yollarını ayırmasının ardından İspanyol başantrenör Pablo Laso için girişimlere başlayan Anadolu Efes mutlu sona ulaştı.

2027'YE KADAR ANLAŞMA SAĞLANDI

Anadolu Efes, İspanyol başantrenör Pablo Laso ile 30 Haziran 2027'ye kadar sürecek sözleşme için anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KAZANDIĞI BAŞARILAR

11 yıl boyunca Real Madrid'de görev yapan İspanyol başantrenör, Real Madrid ile modern EuroLeague'de 2015 ve 2018 yılında şampiyonluklar yaşadı. 58 yaşındaki İspanyol koç, bu süreçte 6 İspanya Ligi şampiyonluğu ve 6 İspanya Kupası da kazandı.

EFES 14 MAÇTA 5 GALİBİYET ALABİLDİ

EuroLeague'de şu ana dek 14 maça çıkan Anadolu Efes, 5 galibiyet aldı ve 14. sırada konumlandı. Türkiye Ligi'nde ise 10 maçta 6 kez kazanan İstanbul ekibi, dördüncü sırada yer alıyor.

