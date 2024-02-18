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Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

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Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 80-67 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.

DEV MAÇ 80-67 BİTTİ

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 80-67 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı.

Anadolu Efes'i 80-67 mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

  • 1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko
  • 2. PERİYOT: Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko
  • 3. PERİYOT: Anadolu Efes 14-21 Fenerbahçe Beko
  • 4. PERİYOT: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

SALON: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Larkin 17, Bryant 15, Rıdvan Öncel, Erten Gazi 2, Clyburn 16, Thompson 5, Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 8, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 7, Calathes 10

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Basketbol Spor Haberler

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Yorumlar (2)

emre çukur:

Dünyanın en büyük spor kulübü

19
4
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Yasin Özsoy:

Tebrikler FENERBAHÇE

10
0
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