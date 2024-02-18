Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası şampiyonu oldu

Basketbol Erkekler ING Türkiye Kupası finalinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko kozlarını paylaştı.

DEV MAÇ 80-67 BİTTİ

Dörtlü Final'e ev sahipliği yapan Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 80-67 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli ekip, Türkiye Kupası'nı 8'inci kez müzesine götürmeyi başardı.

1. PERİYOT: Anadolu Efes 20-26 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Anadolu Efes 15-16 Fenerbahçe Beko

3. PERİYOT: Anadolu Efes 14-21 Fenerbahçe Beko

4. PERİYOT: Anadolu Efes 18-17 Fenerbahçe Beko

SALON: Karatay Spor ve Kongre Merkezi

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen

ANADOLU EFES: Larkin 17, Bryant 15, Rıdvan Öncel, Erten Gazi 2, Clyburn 16, Thompson 5, Pleiss 2, Ercan Osmani 7, Erkan Yılmaz 3

FENERBAHÇE BEKO: Motley 15, Şehmus Hazer 3, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 12, Tarık Biberovic 8, Mert Emre Ekşioğlu 4, Guduric 7, Calathes 10