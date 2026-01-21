Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Hapoel IBI takımına 71-66 yenilerek ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. İlk yarıyı önde tamamlayan Efes, ikinci yarıda istediği sonucu alamadı.

Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.

Arena 8888'deki karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.

Anadolu Efes, ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
