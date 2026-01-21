Basketbol: Avrupa Ligi
Basketbol Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, deplasmanda Hapoel IBI takımına 71-66 yenilerek ligde üst üste 7. mağlubiyetini aldı. İlk yarıyı önde tamamlayan Efes, ikinci yarıda istediği sonucu alamadı.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İsrail'in Hapoel IBI ekibine 71-66 mağlup oldu.
Arena 8888'deki karşılaşmanın ilk yarısını 43-33 önde tamamlayan lacivert-beyazlılar, ikinci yarıda ise rakibine direnemedi ve salondan 71-66 mağlup ayrıldı.
Anadolu Efes, ligde üst üste 7. mağlubiyetini yaşadı.