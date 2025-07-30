Anadolu Efes, Genç Pivot Brice Dessert ile Anlaştı
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 22 yaşındaki Fransız pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Dessert, kariyerine Fransa'nın Strasbourg takımında devam ediyordu.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.
22 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor