Anadolu Efes, Genç Pivot Brice Dessert ile Anlaştı

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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, 22 yaşındaki Fransız pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu. Dessert, kariyerine Fransa'nın Strasbourg takımında devam ediyordu.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız pivot Brice Dessert'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genç pivot Brice Dessert ile 4 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

22 yaşındaki basketbolcu, son olarak Fransa'nın Strasbourg takımında forma giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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