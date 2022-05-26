Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak - Haberler

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Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak

AA - Ercan Doğan - Spor
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Anadolu Efes-Galatasaray Nef play-off yarı final mücadelesi yarın başlayacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile Galatasaray Nef arasındaki play-off yarı final serisinin ilk maçı yarın oynanacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu 2. sırada bitiren Anadolu Efes, play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırdı.

Ligde 3. sırada yer alarak play-off oynama hakkı elde eden Galatasaray Nef ise başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çeyrek finalde de başarılı performansını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji'ne üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

AA / Ercan Doğan - Spor

Anadolu Efes, Galatasaray, Play Off, Nef, Spor, Haberler

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